حلم غير متوقع يُراود تريبيير لختام مسيرته في كرة القدم

سيترك إسبانيا فقط في هذه الحالة..

أبدى كيريان تريبيير، لاعب أتلتيكو مدريد، رغبته في إنهاء مسيرته الكروية مع فريق الأسبق بيرنلي، مُعبرًا عن حبه الجم لمدربه شون ديش.

تريبيير لعب لمدة 4 مواسم في بيرنلي قبل الانضمام إلى توتنهام ليصبح واحدًا من أبرز مُريدي الجبهة اليمنى في الكرة الإنجليزية ثم انضم في الصيف الماضي لكتيبة دييجو سيميوني.

ودائمًا ما خرج شون ديش ليؤكد أنه لا يمتلك لاعبًا مفضلًا باستثناء تريبيير، بينما يؤكد صاحب الـ29 عامًا على علاقته القوية بالمدرب الإنجليزي ورغبته في لم الشمل معه من جديد.

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الدولي الإنجليزي في تصريحات للصحافة قال عن علاقته بديش "لدينا علاقة رائعة، نحن على اتصال طوال الوقت عن كرة القدم والعائلة، ما زال يقلقني بشأن إعادتي يومًا ما إلى بيرنلي.".

كما أضاف "سيحدث ذلك يومًا ما بالتأكيد، سأعود إلى اللعب بقميص بيرنلي بنسبة 100%. أود أن أختتم مسيرتي هناك.".

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وتابع "هدفي واضح، أريد التقاعد في بيرنلي. أريد أن ألعب بأقصى ما أستطيع لأطول مدة ممكنة، ولكن عندما يحين وقت النهاية، سأعود إلى بيرنلي.".

"إذا أكملت عقدي مع أتلتيكو، فأمامي عامين آخرين، حينها سأكون في عمر 32 عامًا، وبيرنلي هو النادي الوحيد في إنجلترا الذي سألعب له."

وأتم "بعد ذلك سأبدأ في مسيرتي التدريبية، أود أن أُدرب بيرنلي أيضًا، أود العمل رفقة شون ديش أينما ارتحل.".

يذكر أن شون ديش قد قاد ثورة في بيرنلي بتصعيده إلى البريميرليج والثبات به بعيدًا عن معارك القاع والهبوط، كما قادهم منذ عامين للإنجاز الأكبر بالوصول إلى الدوري الأوروبي.