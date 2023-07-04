"حلم أمرابط" يهدد محاولات مانشستر يونايتد للحصول على خدماته

النجم المغربي يرفض الاستسلام

يتمسك النجم المغربي سفيان أمرابط بفكرة الانتقال إلى نادي برشلونة الإسباني هذا الصيف، رغم كل المصاعب التي تواجه الصفقة في الوقت الحالي.

برشلونة حاول ضم أمرابط في يناير الماضي بعد تألقه مع منتخب المغرب ببطولة كأس العالم قطر 2022، ولكن فيورنتينا رفض التخلي عن اللاعب على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء.

صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أكدت أن أمرابط يريد الانتقال إلى برشلونة ويعتبر النادي الكتالوني كأولوية له رغم الاهتمام الأخير من مانشستر يونايتد بالحصول على خدماته.

ورغم ارتباط برشلونة بالتعاقد مع أوريول روميو، إلا ان اسم أمرابط يظل على قائمة النادي لاستبعاد إمكانية جلب مارتن زوبيمندي أو يوشوا كيميش ومارسيلو بروزوفيتش المنضم إلى النصر السعودي.

ويعتمد الأمر بشكل كبير على قدرة برشلونة في توفير الموارد المالية اللازمة من أجل التعاقد مع الدولي المغربي الذي سبق أن طلب المدرب تشافي هيرنانديز جلبه إلى النادي لإعجابه الكبير بقدراته الفنية والبدنية.

يذكر أن جو بارون المدير التنفيذي لفيورنتينا سبق أن كشف في تصريحات صحفية عن عدم وجود أي عرض رسمي حتى الآن لضم أمرابط بالميركاتو الصيفي الحالي.