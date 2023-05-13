هل يرحل عن باريس سان جيرمان؟

الموسم الحالي لم يكن الأسهل بالنسبة للنجم المغربي أشرف حكيمي مع باريس سان جيرمان، لذلك هناك احتمالات حول رغبته في خوض تجربة جديدة.

حكيمي كان أحد أفضل اللاعبين في كأس العالم مع منتخب بلاده، وقاد الفريق للحصول على المركز الرابع، ولكن الأمور معقدة في باريس بتعرض اللاعب للعديد من الانتقادات داخل وخارج الملعب.

صحيفة "ليكيب" الفرنسية تحدثت مع معسكر حكيمي وبعض ممثليه، ليؤكدوا أن السبب وراء تذبذب مستوى اللاعب هذا الموسم هو أسلوب لعب المدرب الفرنسي كريستوف جالتييه الذي لا يخرج أفضل ما عند بعض النجوم بالفريق خاصة الصفقات الجديدة.

وأشارت الصحيفة كذلك إلى أن وكلاء حكيمي كانوا يفضلون انتقاله إلى تشيلسي في صيف عام 2021 بدلًا من الانضمام إلى باريس سان جيرمان.

وفي النهاية كشفت "ليكيب" أن الحلم الرئيسي لحكيمي هو العودة مرة أخرى إلى ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، وهو الأمر الذي رفض الوفد المرافق له التعليق عليه في الوقت الحالي.

يذكر أن صاحب الـ24 سنة شارك في 37 مباراة بكل البطولات مع باريس هذا الموسم، ونجح في تسجيل 4 مباريات ولعب 5 تمريرات حاسمة.