حلم الأبطال يقترب .. إرلينج هالاند سيُنهي أسطورة ريال مدريد هذا الموسم!

هل اقترب الحلم من ملعب الاتحاد أخيرًا؟

ليلة أوروبية خلابة على ملعب الاتحاد، فاز فيها مانشستر سيتي على بايرن ميونخ بثلاثية نظيفة، ولكن ماذا قدم إرلينج هالاند؟

الأنظار كلها اتجهت نحو الهداف بدرجة "سفاح" أمام العملاق البافاري، بسبب الاتهامات التي طالته حول الاختفاء أمام الكبار، ليأتي الرد قاسيًا بقمة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

المهاجم الشاب صنع الهدف الثاني لزميله برناردو سيلفا، وسجل الثالث بنفسه، ليجعل الأمور غاية في الصعوبة أمام الفريق البافاري لمواصلة الحلم الأوروبي.

القطعة الناقصة

على مدار السنوات الماضية كان يفشل مانشستر سيتي باستمرار أمام العمالقة وبالتحديد ريال مدريد والفرق من نفس الوزن، وظن البعض أن الأمر سيتكرر مرة أخرى ضد بايرن ميونخ، ولكن هذا لم يحدث اليوم.

ربما لأن بيب جوارديولا وجد أخيرًا القطعة الناقصة التي تصنع له الفارق رغم قلة عدد اللمسات على مدار المباراة، لأن هالاند نجح في حسم الأمور لفريقه بلمستين فقط بصناعة الثاني وتسجيل الهدف الثالث.

هالاند مرر 15 كرة فقط على مدار المباراة، ووصلت دقة تمريره إلى 80% ونجح في إظهار قوته البدنية أمام العملاق البافاري بـ7 التحامات ناجحة، كما أنه لم يفشل في أي التحام قام به الليلة وقطع كرة واحدة.

ومن الناحية الهجومية تفوق في العديد من المبارزات مع دفاع بايرن، وسدد كرتين على المرمى، ولعب تمريرة حاسمة وقام بصناعة فرصة واحدة ولم يقع في مصيدة التسلل أبدًا.

الأرقام واضحة وتؤكد أن هالاند ربما لا يكون الأكثر لمسًا للكرة، ولكنه ببساطة يفعل المطلوب منه وهو مساعدة من حوله على خلق الفرص السانحة للتسجيل له ولباقي اللاعبين.

الكرة الذهبية في الطريق

في الوقت الحالي لا يبدو أن هناك أي لاعب في العالم قدم مستويات فردية أفضل من النجم النرويجي حتى الآن، لذلك يبدو أن الكرة الذهبية ستكون من نصيبه.

ليونيل ميسي حقق كأس العالم لكنه خرج من دوري الأبطال مع كيليان مبابي، وكريم بنزيما عطلته الإصابات كثيرًا في بداية الموسم الحالي مع ريال مدريد.

أرقام النجم الشاب الخيالية لا يمكن تجاهلها، حيث سجل 44 هدفًا وصنع 5 في 38 مباراة فقط متفوقًا على جميع اللاعبين بمسافة ونحن في الأسابيع الأخيرة من الموسم.

هالاند هو اللاعب الذي احتاجه جوارديولا للفوز بدوري أبطال أوروبا وإنهاء سيطرة ريال مدريد المستمرة على المسابقة، وهذه البطولة هي ما يحتاجه هالاند للفوز بالكرة الذهبية، لذلك المعادلة بسيطة وقد نراها تحدث قريبًا!