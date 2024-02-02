كان حلمًا كبيرًا للزعيم .. الأهلي يمنع انتقال نجمه إلى الهلال بـ"عقد جديد" رسميًا

الأهلي يحافظ على أحد أبرز نجومه..

SHAHID

نجح مجلس إدارة النادي الأهلي السعودي، في قطع الطريق أمام الفرق المنافسة، وخاصة عملاق الرياض الهلال؛ وذلك بـ"الحفاظ" على أحد أبرز نجومه، رسميًا.

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

الموضوع يُستكمل بالأسفل

الأهلي الذي عاد بين الكبار، في الموسم الرياضي الحالي 2023-2024؛ يحتل - حاليًا - المركز الثالث في جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين.

وفي هذا السياق.. أعلن الراقي عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، مساء اليوم الجمعة، تجديد عقد محمد المجحد، متوسط ميدان الفريق الأول لكرة القدم.

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

وأعلن الأهلي، توقيع المجحد البالغ من العمر 25 سنة، على عقود جديدة تربطه بالفريق الأول؛ لمدة 3 سنوات إضافية حتى يونيو من عام 2027.

المجحد انضم إلى الفريق الأهلاوي في صيف 2019، قادمًا من الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح؛ مسجلًا منذ ذلك الوقت 4 أهداف وصانعًا 3 آخرين، خلال 67 مباراة رسمية.

جدير بالذكر أن اللاعب، اعترف بأنه كان قريبًا من فريق عاصمي - قيل إنه الهلال -، وذلك قبل الانضمام إلى الأهلي في 2019؛ كما أكدت تقارير على أن الزعيم، كان يخطط لخطف اللاعب في الصيف القادم، مجانًا.

SHAHID