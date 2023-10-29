حلاق ميسي يعلنها ويتراجع سريعًا .. الكرة الذهبية إلى من؟!

هل يرفع ليونيل ميسي الكرة الذهبية الثامنة؟

لا صوت يعلو حفل الكرة الذهبية المقرر إقامته مساء الإثنين للإعلان عن الفائز بالجائزة الفردية الأهم في الموسم والتي تمنحها فرانس فوتبول.

قبل قليل قام الحلاق الخاص بالنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بنشر صورة له مع لاعب إنتر ميامي بعد أن أنهى تصفيف شعره، عبر حسابه في إنستجرام.

وكتب على الصورة: "أترك ميسي الكبير جاهزًا من أجل الغد، يوم مميز حيث سيفوز بالكرة الذهبية رقم ثمانية، شكرًا ليونيل على الثقة في والإنعام علي بالقيام بأهم تصفيفة في حياتي، فالعالم كله سيراها".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وسريعًا قام الحلاق بحذف المنشور بعد دقائق قليلة من نشره، لكن الوقت كان قد تأخر وقد تم التقاط صورًا من ذلك المنشور بالفعل.

@elboribarber insta

صورة من المنشور قبل حذفه

كما يبدو أنه قد نسى أن يحذف المنشور نفسه من يومياته، حيث تركه لعدة دقائق بعدها، وربما يقوم بحذفه لاحقًا عند تنبيهه لذلك.

@elboribarber insta

صورة من يوميات الحلاق على إنستجرام موضح بها المنشور المحذوف

جدير بالذكر أن ميسي هو المرشح الأكبر لحصد الجائزة، لكن إرلينج هالاند لاعب مانشستر سيتي هو الآخر مرشح بسبب الثلاثية التاريخية والأداء المذهل في الموسم الماضي.