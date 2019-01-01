حكيم شاكر يُرحب بتدريب المنتخب العُماني

المدرب العراقي أحد المرشحين لتدريب عُمان

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

رحب العراقي حكيم شاكر بتدريب منتخب عُمان، مؤكدًا أنه أرسل بالفعل سيرته الذاتية للاتحاد العُماني لكرة القدم.

ويبحث المنتخب الخليجي عن مدرب جديد بعد رحيل مدربه الهولندي بيم فيربييك وإعلانه اعتزال التدريب، وهو الذي كان قد قاد الفريق لدور الـ16 من كأس آسيا الشهر الماضي في الإمارات.

وقال شاكر لموقع العراق سبورت "الاتحاد العماني اتصل بي، وأبلغني بترشيحي لتدريب المنتخب العماني، وقد أرسلت السيرة الذاتية الخاصة بي لهم ليتم المفاضلة بيني وبين المرشحين الآخرين".

رغم خسارة الكلاسيكو، الوحدة يتجه لتجديد عقد تين كات

وأضاف صاحب الـ56 عامًا لموقع توووفة "تدريب المنتخب العماني طموح أي مدرب، فهو منتخبٌ ذو سمعةٍ مميزة، وأغلب لاعبي المنتخب العماني قد سبق وأن أشرفت عليهم".

يُذكر أن حكيم شاكر سبق له العمل مع نادي السويق في عُمان، وأشرف كذلك على تدريب المنتخب العراقي الأول وكذلك الأولومبي، وقاد أسود الرافدين للفوز ببطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا عام 2013.