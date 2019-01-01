حكيم شاكر: الزوراء خرج من آسيا بسبب حكم المباراة أمام النصر

مدرب الزوراء يُهاجم الحكم والاتحاد الآسيوي

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أبدى حكيم شاكر المدير الفني للزوراء العراقي استياءه وضيقه من الخروج من دوري أبطال آسيا، محملًا مسؤولية الأمر للحكم العُماني أحمد الكاف الذي أدار مباراة الفريق ضد النصر السعودي.

وكان الفريق العراقي قد اختتم مشواره في البطولة بسحق الوصل الإماراتي بخمسة أهداف مقابل هدف واحد ضمن الجولة السادسة من دور المجموعات.

وقال المدرب عقب المباراة "الزوراء خرج من البطولة بسبب الأخطاء الفادحة من الحكم العُماني أحمد الكاف خلال مباراتنا ضد النصر السعودي".

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واصل "قدمنا أداءً جيدًا في المباريات الخمسة وكنا مرشحين للتأهل، لكن ما حدث كان خارج إرادتنا".

وأتم شاكر موجهًا انتقادًا لاذعًا للاتحاد الآسيوي لكرة القدم لعدم اتخاذه أي إجراء عقابي ضد الحكم العُماني.

يُذكر أن الزوراء أنهى المجموعة في المركز الثالث، وقد تأهل عنها للدور القادم كلًا من ذوب آهن الإيراني والنصر.".