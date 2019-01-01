فان دير فارت ينصح مالك توتنهام بمحاولة شراء حكيم زياش

ارتبط حكيم زياش بالعديد من الأندية خلال المواسم السابقة، خاصة روما وآرسنال وإنتر وبايرن ميونيخ

قال فان دير فارت نجم وسط توتنهام السابق أنه أرسل رسالة نصية لمالك النادي دانييل ليفي ينصحه خلالها بمحاولة التعاقد مع حكيم زياش الصيف القادم.

وقدم الدولي المغربي موسمًا رائعًا في 2018-2019 ساعد خلاله أياكس أمستردام للفوز بالثنائية المحلية والوصول لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا قبل الخروج أمام توتنهام.

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وقد ارتبط صاحب الـ26 عامًا بالعديد من الأندية مثل روما وإنتر وآرسنال وبايرن ميونيخ، لكنه في النهاية جدد عقده مع أياكس أمستردام ليُواصل مسيرته في ملعب يوهان كرويف أرينا.

فان دير فارت قال لصحيفة نوس "آمل حقًا أن ينتقل زياش لتوتنهام، لقد أرسلت رسالة نصية اليوم لدانييل ليفي قلت له فيها "ضُم زياش بنهاية هذا الموسم"".

أضاف "أنا مقتنع أنه سيُصبح نجمًا في لندن، وأنا أتمنى له ذلك أيضًا. أتمنى أن يحصل عليه السبيرز وسنرى ما سيحدث".