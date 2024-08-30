انتظار سعودي وعقبة وحيدة .. أياكس يسابق الزمن لاستعادة حكيم زياش

صفقة معقدة على النادي الهولندي

أبدى نادي أياكس أمستردام الهولندي رغبته في استعادة نجمه السابق حكيم زياش لاعب جلطة سراي التركي، قبل إغلاق فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

صاحب الـ31 سنة قضى الموسم الماضي معارًا إلى صفوف جلطة سراي من تشيلسي الإنجليزي، وكان من المقرر استمراره في تركيا، ولكن هناك محاولات مكثفة لإعادته إلى ناديه السابق.

الصحفي "سانتي أونا" قال إن أياكس مهتم جدًا بالحصول على خدمات زياش بالميركاتو الصيفي الحالي، ولكن الصفقة لن تكون سهلة بسبب حاجة النادي الهولندي لبيع بعض اللاعبين أولًا قبل القيام بجلب النجم المغربي.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأما بالنسبة لزياش، فاللاعب يرحب كثيرًا بهذه الخطوة، خاصة وأن أفضل أيام مسيرته الكروية كانت مع النادي الهولندي، كما يمتلك الأخير بعض الوقت لإتمام الصفقة، لأن سوق الانتقالات في هولندا يغلق أبوابه في 2 سبتمبر القادم، بخلاف باقي الدوريات الكبرى التي ينتهي السوق فيها مساء اليوم، الجمعة، 30 أغسطس 2024.

ولا يعتبر أياكس هو النادي الوحيد المهتم بجلب زياش، بل هناك أيضًا اهتمام من بعض الأندية السعودية وفقًا لما قاله الصحفي الفرنسي.

يذكر أن زياش لعب 27 مباراة خلال فترته مع جلطة سراي، ونجح في تسجيل 8 أهداف ولعب 4 تمريرات حاسمة في كل البطولات.