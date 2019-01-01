حكيم العريبي يصل أستراليا وسط استقبال جماهيري حافل

فيسبوك تويتر ماجد جزر

وصل اللاعب البحريني حكيم العريبي، الذي عاني خلال الفترة الماضية بالاحتجاز في تايلاند على خلفية قضية مرفوعة عليه في بلده الأم البحرين.

العريبي كان قد ألقي عليه القبض في بانكوك نوفمبر الماضي أثناء زيارته لتايلاند لقضاء شهر العسل، واعتقل العريبي بعدما أصدرت الشرطة الدولية (الإنتربول) مذكرة اعتقال بحقه بناء على طلب البحرين.

وعند وصول العريبي إلى أستراليا كان هناك حشد كبير في انتظاره، وعلى رأسهم أسرته وبعض مسؤولي الاتحاد الأسترالي لكرة القدم.

العريبي قال عند وصوله : "لم أحصل على الجنسية بعد، لكن بلدي هو أستراليا.. أحب أستراليا" وذلك أمام المئات من أنصاره وهم يهللون".

يُذكر أن اللاعب قد أرتدى قميص فريق باسكو فيل الذي يلعب له في ملبورن، ثاني أكبر مدن أستراليا وشكر اللاعب أنصاره الذين هتفوا للاعب.