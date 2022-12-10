حكيمي يوجه رسالة إلى مبابي قبل مواجهة المغرب وفرنسا المرتقبة

مواجهة مرتقبة بين ثنائي باريس سان جيرمان بمونديال قطر

حرص أشرف حكيمي الظهير الأيمن للمنتخب المغربي، على توجيه رسالة إلى كليان مبابي جناح منتخب فرنسا، وزميله في صفوف نادي باريس سان جيرمان، قبل المواجهة المرتقبة بين المنتخبين.

ويواجه المنتخب المغربي نظيره الفرنسي مساء يوم الأربعاء المقبل، في دور النصف نهائي ببطولة كأس العالم قطر 2022، من أجل تحديد المتأهل إلى المباراة النهائية.

ونشر حكيمي عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، رسالة لزميله مبابي، قبل مواجهته مساء يوم الأربعاء المقبل، جاء نصها: "أراك قريبًا يا صديقي".

ويربط بين حكيمي ومبابي علاقة صداقة قوية، حيث أكد النجم الفرنسي أكثر من مرة على أن النجم المغربي هو أقرب لاعب له.

وصعد منتخب المغرب على حساب البرتغال، بينما صعدت فرنسا إلى نصف النهائي، على حساب منتخب إنجلترا في دور الربع نهائي بالمونديال.