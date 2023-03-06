"حكيمي يشعر بالخداع والله سيُظهر الحقيقة"

جيران أشرف حكيمي يدافعون عنه

يخضع أشرف حكيمي لاعب باريس سان جيرمان حاليًا للتحقيق في قضية اغتصاب مزعومة، بعد أن رفعت شابة قضية ضده في فرنسا، تزعم فيها إن اللاعب المغربي قام بالإعتداء عليها جنسيًا في منزله بالعاصمة باريس.

ويرى جيران حكيمي أن اللاعب يشعر بإنه تعرض للخداع في هذه القضية، وأن واقعة الاغتصاب مدبرة من قبل المدعية.

وقامت قناة "تيليسينكو" الإسبانية بتصوير عدد من اللقاءات في حي بمدريد حيث نشأ نجم باريس سان جيرمان لمعرفة المزيد عن الاتهامات التي يواجهها ومعرفة ما يعتقده أصدقاؤه المقربون.

وقال أحد أصدقائه في حديث مع برنامج "فييتسا" الإسباني أن أشرف يشعر بأنه "أمر مدبر" وأنه يشعر "بالخداع".

كما زعم آخر أن عائلة اللاعب تأثرت بشكل كبير بما حدث على الرغم من عدم رغبتهم في التعليق حول هذه القضية، بينما جاءت رسالتهم بإن الله سيظهر الحق.