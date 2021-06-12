حكيمي يحتفل بهدفه أمام بوركينا فاسو بدعم إيركسن

لقطة رائعة من اللاعب المغربي

دعم المغربي أشرف حكيمي، زميله في إنتر ميلان الإيطالي، اللاعب الدنماركي كريستيان إيركسن، وذلك بعد نجاته من الموت، في مباراة منتخب بلاده أمام فنلندا.

وشهدت مباراة الدنمارك وفنلندا أحداثًا عصيبة، بعد سقوط إيركسن بشكل مفاجئ ودون أي احتكاك، ليفقد وعيه، وتم نقله إلى المستشفى في أسرع وقت، ليتم إنقاذه، واستطاع استعادة وعيه بعد صدمات الكهرباء.

أشرف حكيمي سجل هدفًا للمنتخب المغربي في مرمى بوركينا فاسو بالدقيقة 51 من عمر المباراة، عن طريق ركلة حرة مباشرة، ولكن لاعب إنتر ميلان لم ينس زميله بالفريق.

حكيمي أشار بيده إلى الرقم 24 في إشارة لزميله إيركسن، الذي يرتدي هذا الرقم في نادي إنتر ميلان، ليدعمه بعد إنقاذه من الموت المحقق في مباراة الدنمارك وفنلندا.

واستطاع حكيمي قيادة منتخب بلاده المغرب، لتحقيق الفوز على بوركينا فاسو بهدف دون رد، في المباراة الودية التي جمعت بينهما مساء السبت.

وأما عن مباراة فنلندا والدنمارك، فتوقفت لحين الاطمئنان على صحة إيركسن، ليتم استكمال المباراة، والتي انتهت بفوز فنلندا بهدف دون رد.

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وطمئن إيركسن زملائه لاعبي الدنمارك على حالته الصحية، قبل عودة المباراة من جديد، وذلك بعد استفاقته من الإغماء الذي تعرض له خلال سير المباراة بشكل مفاجئ.