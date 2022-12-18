حكيمي يحتج على حكم مباراة كرواتيا على طريقة مورينيو!

غضب مغربي كبير ضد التحكيم

هاجم نجم المغرب أشرف حكيمي حكم لقاء المغرب وكرواتيا لتحديد المركز الثالث والرابع في كأس العالم 2022 بسبب الغضب من القرارات الخاصة به.

المغرب خسر المباراة بهدفين مقابل واحد، وشهد الشوط الثاني عدة لقطات جدلية، أولا بعدم احتساب ركلة جزاء واضحة على سفيان أمرابط لمصلحة كرواتيا، ولقطة أخرى طالب حكيمي فيها بركلة جزائية ولكن الإعادات أظهرت أن المخالفة خارج المنطقة.

وعقب اللقاء، توجه ظهير بي إس جي نحو الحكم القطري عبد الرحمن الجاسم وبدا غاضباً، وحاول التحدث معه بلهجة عصبية، ولكن بقية اللاعبين قاموا بإبعاده.

والتقطت العدسات حكيمي وهو يقوم بنفس الإشارة الشهيرة التي قام بها جوزيه مورينيو في لقاء إنتر ضد سامبدوريا في موسم 2009-2010 عقب طرد لاعبين من النيراتزوري، والتي تعرض البرتغالي على إثرها للإيقاف وقتها من الاتحاد الإيطالي.

يذكر أن تقارير أفادت أيضاً بتوجيه النجم المغربي كلمات قوية بحق رئيس الاتحاد الدولي جياني إنفانتينو عقب اللقاء، واتهامه بالتحيز ضد المنتخب الإفريقي.