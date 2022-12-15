حكيمي يتحدى كرواتيا: رأسنا مرفوع رغم الهزيمة وسنواصل القتال

توجه أشرف حكيمي؛ لاعب منتخب المغرب، برسالة للجماهير المغربية والعربية بشكل عام، بعد حالة الحزن التي أصابت الجميع، لعدم التأهل لنهائي كأس العالم قطر 2022، مؤكدًا أنه لم يدخر أي جهد هو وزملائه رغم الهزيمة.
أسود الأطلس كانوا قد تلقوا الهزيمة أمس الأربعاء، أمام فرنسا بثنائية نظيفة، في نصف نهائي مونديال قطر، ليلتقوا بكرواتيا في مباراة تحديد صاحب المركز الثالث، بعد غدٍ السبت.
وكتب حكيمي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "لم ندخر جهدًا من أجل تحقيق حلم هذا الفريق والمغاربة وكل من ساندنا. الحلم انتهى في دور النصف لكن لا يمكن إلا أن نكون فخورين بما حققناه في هذا المونديال".
وأضاف: "لقد قاتلنا حتى النهاية و خرجنا برأس مرفوع. سنستمر في العمل و في بذل كل جهدنا من أجل هذا الوطن، شكرًا لكم جميعًا لمساندتكم لنا. نحبكم. ديما المغرب".
يذكر أن هذه هي أول هزيمة للمغرب في مونديال قطر، بجانب أن هدفي المباراة هما أولى الأهداف التي يستقبلها الفريق العربي في البطولة من خصومه، إذ استقبلوا من قبل هدف وحيد، كان بالنيران الصديقة.
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