حكيمي ومبابي في الطليعة .. تصرف "عنيف" من نجوم باريس عقب تعادل كلير فونتين

رد فعل غريب من لاعبي باريس بعد التعثر في الدوري الفرنسي

لم تمر ساعات قليلة على تعثر باريس سان جيرمان أمام كلير فونتين في الدوري الفرنسي، إلا وصدر تصرف عنيف من نجوم الفريق على رأسهم الفرنسي كليان مبابي والمغربي أشرف حكيمي.

وتعادل باريس سان جيرمان أمام كلير فونتين سلبيًا، في المباراة التي أقيمت بالجولة السابعة ضمن منافسات الدوري الفرنسي.

ونشر حساب "RMC Sport" عبر منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي فيديو، يُظهر لاعبي باريس سان جيرمان، متواجدين لمشاهدة حلبة "PFL Paris" دوري المقاتلين المحترفين.

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وتواجد 6 لاعبين دفعة واحدة من باريس سان جيرمان وهم: "مبابي ولوكاس هيرنانديز وعثمان ديمبلي وحكيمي وكولو مواني وكورزاوا"، من أجل متابعة اللعبة العنيفة.

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ويستعد باريس سان جيرمان لمواجهة قوية أمام نيوكاسل يونايتد الإنجليزي مساء يوم الأربعاء المقبل، بالجولة الثانية ضمن منافسات المجموعة السادسة ببطولة دوري أبطال أوروبا.