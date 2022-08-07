حكيمي: ميسي ونيمار صنعا الفارق وفعلنا كل ما طلبه جالتييه!

أشرف حكيمي يشيد ببداية باريس سان جيرمان.

أكد النجم المغربي أشرف حكيمي لاعب باريس سان جيرمان سعادته الكبيرة بالفوز الذي حققه فريقه على كليرمون في الدوري الفرنسي.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها لصالح "كانال بلس" وشدد خلالها على الدور الكبير للثنائي ليونيل ميسي ونيمار دا سيلفا.

وقال حكيمي: "أستمتع باللعب طوال الوقت مع مثل هؤلاء اللاعبين، ضد كليرمون لعبنا مباراة عظيمة وأنا سعيد للتسجيل".

وأضاف: "لعبنا مباراة جيدة للغاية وفعلنا كل ما طلبه منا المدير الفني خلال اللقاء، يا لها من بداية رائعة، أتمنى أن تستمر".

وأردف: "النجوم مثل نيمار وميسي يصنعوا الفارق طوال الوقت، أتفاهم بشكل جيد معهما وأتمنى أن نستمر بتلك الطريقة".

باريس سان جيرمان حقق الفوز على كليرمون بخمسة أهداف نظيفة على ملعب الأخير في مباراة الجولة الافتتاحية من الدوري الفرنسي.

جدير بالذكر أن النجم المغربي كان قد سجل هدف باريس سان جيرمان الثاني في المباراة التي تركت الفريق العاصمي في صدارة جدول ترتيب الدوري الفرنسي.