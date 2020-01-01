"حكيمي سيكون من الأفضل في العالم"

ريال مدريد به مواهب مميزة..

اعتبر ستيفان كوهفال، منسق فرق الشباب في ريال مدريد، أن أشرف حكيمي سيكون واحدًا من أفضل اللاعبين في مركزه بالعالم، كما كشف أن فيديريكو فالفيردي هو موهبته المفضلة على الإطلاق بكتيبة زيدان الحالية.

حكيمي قدّم أداءً كبيرًا للغاية رفقة بوروسيا دورتموند على مدار العامين الأخيرين، ويتوقع أن يكون جزءًا من قائمة الملكي في الموسم المقبل بعد عودته في الصيف مجددًا إلى سانتياجو برنابيو في أعقاب انتهاء إعارته بسيجنال إيدونا بارك.

العديد من الأندية الأوروبية تهدف للظفر بخدمات الدولي المغربي، في الوقت الذي فتح وكيل اللاعب الباب أمام انتقاله إلى أي نادٍ تمامًا كعودته مرة أخرى إلى ريال مدريد في الموسم الجديد.

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كوهفال تحدث عن حكيمي في حوار خاص لجول وSpox وقال "من يصل إلى القمة؟ بالنسبة لي، حكيمي بالطبع، لقد عرفت ذلك منذ ثلاثة مواسم وقلت أنه سيكون من الأفضل في العالم.".

كما أضاف متحدثًا عن مواهب ريال مدريد الأخرى "لوكا زيدان أيضًا رائع، لم أر من هو أفضل منه في لعب الكرة بالقدم، ولكن من المؤسف أنه قصير نوعًا ما.".

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"من الفريق الحالي فيديريكو فالفيردي هو المفضل على الإطلاق، لا يمكنني تخيل ألا يلعب أساسيًا. سيكون هناك الكثير من الحديث حول مارتن أوديجارد أيضًا، لقد واجه بعض الصعوبات في البداية ولكنه يلعب بصورة مميزة مع ريال سوسيداد الآن."

وأتم "لاعب تفاجأت بفشله في ريال مدريد؟ ماركوس يورينتي من أتلتيكو مدريد، أعتقد أنه قوي نسبيًا ولكن أعتقد أنه تم التقليل من قيمته ودخل إلى الفريق في الوقت الخطأ.".

يذكر أن يورينتي قد تألق كثيرًا رفقة الروخيبلانكوس هذا الموسم، وليس أدل على ذلك من هدفيه في شباك ليفربول بدوري أبطال أوروبا في المباراة المثيرة قبل توقف النشاط بسبب فيروس كورونا.