"يتفوق على حكيمي وديمبلي" .. أسطورة فرنسا ينحاز إلى بوجبا في صراع نجوم الدوري!

النجم الفرنسي يستعد للرد على المشككين

ماذا حدث؟

عاد النجم الفرنسي الفائز بكأس العالم بول بوجبا إلى عالم كرة القدم التنافسية بعد أن أمضى معظم الفترة السابقة دون نادٍ بسبب الإيقاف.

وتعرض بوجبا لإيقاف طويل بسبب تورطه في قضية منشطات في سبتمبر 2023، مما أدى إلى إهدار 18 شهرًا من مسيرته بعيدًا عن الملاعب.

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تم إنهاء عقد بوجبا مع يوفنتوس أثناء قضاء تلك العقوبة، ولم يتم توقيع أي عقد احترافي فور توفره مرة أخرى - رغم ربط اسمه بعدد من الفرق في أوروبا والدوري الأمريكي.

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ماذا قال جالاس؟

موناكو قرر منح بوجبا فرصة جديدة هذا الصيف، لكن النجم الفرنسي يحتاج إلى إعادة بناء لياقته في سن 32 عامًا، بينما ينتظر النادي الفرنسي أن يحقق استفادة فنية كبيرة وراء تعاقده مع هذا النجم.

وعندما سُئل عما إذا كان بوجبا الآن هو الأكبر في كرة القدم المحلية الفرنسية، قال نجم منتخب فرنسا السابق ويليام جالاس: "نعم، بالتأكيد. لأنه من يكون نجمًا أكبر منه؟ من كان نجما كبيرا قبله؟ ربما أشرف حكيمي، ربما عثمان ديمبيلي أو ديسير دو، لكن وجود لاعب بقدر بوجبا في االمسابقة سيكون جيدًا جدًا لصورة الدوري الفرنسي 1".

وأضاف: "كلنا نعرف أن كل شيء في كرة القدم أصبح تجاريًا الآن. الأمر كله يتعلق بالتسويق. لذلك، عندما يكون لديك لاعبين مثل بوجبا الذين لديهم قيمة تسويقية هائلة وشعبية ضخمة، وفي نفس الوقت جودة كبيرة، فإنه دائمًا ما يكون جيدًا للدوري".

هل تعلم؟

جالاس يعتقد أن بوجبا قد انتهى به الحال في المكان المثالي، حيث أضاف اللاعب السابق لآرسنال وتوتنهام: "نعم. مقارنة بمارسيليا، حيث كان مرتبطًا أيضًا، فإن الأجواء وأسلوب الحياة المحلي مختلف تمامًا. أعتقد أنه سيكون هناك ضغط أقل من المشجعين في موناكو، بينما يتخلص من الصدأ ويجد لياقته مرة أخرى".

وختم: "الطاقم في موناكو أيضًا جيد جدًا. هناك طاقم ممتاز في الكثير من الأندية الكبرى، لكنني أعتقد أنه في موناكو سيكون لديه أفضل الظروف الممكنة للعودة. أعتقد أنها أفضل نادٍ كان يمكنه التوقيع معه من بين جميع الخيارات المتاحة".

AFP

ما التالي لبوجبا؟

بوجبا حاليًا في عملية التأقلم مع فريق موناكو، حيث أن لاعب وسط مانشستر يونايتد السابق لديه الكثير من النقاط لإثباتها لأولئك الذين كانوا سريعين في استبعاده.