حكيمي: الحديث مبكر عن السكوديتو وهذا سر احتفال الهاتف

النجم المغربي يواصل التهديف

تحدث نجم إنتر أشرف حكيمي عن فوز الفريق على سبيزيا وتسجيله هدف الفريق الأول لحساب الدوري، والحديث عن إمكانية تحقيق الفريق للقب.

إنتر فاز بهدفين مقابل واحد على ضيفه الصاعد هذا الموسم، وسجل المغربي هو وروميلو لوكاكو، ليصبح على بعد نقطة من الصدارة.

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وقال حكيمي لقناة النادي الرسمية: "كنا نعرف أهمية اللقاء، بعد الفوز على نابولي أردنا دخول فترة الأعياد في أفضل شكل".

وأضاف: "نريد البناء على النتائج والانتصارات، السكوديتو؟ الجيمع يتحدث ولكن نريد التعامل مع كل مباراة على حدة ولا نتطلع كثيراً للأمام".

وواصل الظهير الأيمن: "سعيد بتسجيلي لهدف ولأنني ساعدت الفريق، نعمل بقوة وننفذ تعليمات المدرب ونستمر في التطور".

وحول احتفاله وكأنه يتحدث في الهاتف: "هذه دعابة خاصة بيني وبين أصدقائي بخصوص أغنية نحبها".

حكيمي أصبح أول مدافع من إنتر يسجل على الأقل أربعة أهداف في أول 13 مباراة بقميص فريقه بالدوري المحلي.