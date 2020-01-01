حكيمي: تتحدثون بحقي كثيراً ولكن لم أتغير

لقاء رائع للمغربي أمام بولونيا

علق النجم المغربي أشرف حكيمي على العرض الكبير الذي قدمه في انتصار إنتر على بولونيا لحساب الدوري الإيطالي والانتقادات بحقه مؤخراً.

حكيمي سجل هدفين من الثلاثة التي هز بها النيراتزوري شباك ضيفه في الانتصار بنتيجة 3-1، ليرفع رصيده إلى ثلاثة أهداف وتمريرتين حاسمتين بكل المسابقات هذا الموسم.

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وقال حكيمي أولاً مع "DAZN": "يتحدثون بحقي كثيراً ولكن أنا دائماً نفس اللاعب الذي يعمل لمساعدة فريقه، الجديد فقط أنني الآن أتأقلم على كرة وبلد جُدد".

وأضاف: "كونتي يساعدني كثيراً وأتحسن خطوة بخطوة، أتعلم الإيطالية وأتعلم التأقلم مع ميلانو والبلاد ككل".

وعن أرقامه المميزة، علق مع قناة ناديه الرسمية قائلاً: "لم أكن أعرف أنني حققت تلك الأرقام، هذه أمر يسعدني كثيراً، سعيد بأننا نتحسن كفريق على صعيد الشق الدفاعي والتوازن".

المدرب أنطونيو كونتي هو الآخر أشاد بظهيره المغربي: "يتحسن كثيراً، الكرة هنا في إيطاليا تكتيكية وخططية أكثر، في ألمانيا لا يركزون كثيراً في تلك الأمور واللعب مفتوح، ولذا هو بحاجة للوقت للتأقلم".

وأضاف: "في إنتر لا يوجد رمادي، أسود أو أبيض فقط، في أحيان هو الأفضل كما كان في بولونيا ثم بعد ذلك تقولون إنه الأسوأ وفشل، لا يجب أن ننسى أنه بعمر العشرين فقط بعد".

حكيمي أصبح أول مدافع في الدوري الإيطالي يبلغ ثلاثة أهداف وتمريرتين حاسمتين، وأصغر مدافع في الدوريات الأوروبية الكبرى يسجل ثنائية في نفس المباراة.