حكم نهائي مونديال 90 يعترف: جاملت مارادونا بعدم طرده

أزمات مارادونا في الملعب المخفية باتت كثيرة

كشف حكم مباراة ألمانيا والأرجنتين في نهائي كأس العالم 1990 عن واقعة جعلته يقرر منح دييجو مارادونا، أسطورة التانجو، البطاقة الحمراء ولكنّه تراجع عن القرار.

ألمانيا نجحت في الأخذ بالثأر والفوز على الأرجنتين لتحقيق لقب كأس العالم بعد خسارته أمام كتيبة مارادونا قبل ذلك التاريخ بأربعة أعوام.

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ووصل مارادونا إلى نهائي كأس العالم مرتين ليحقق اللقب في 1986 ويخسره بعد ذلك في 1990.

وقال إيدجاردو كودسال في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "رغم مرور 30 عامًا على هذه المباراة لكني لا أنسى ما فعله مارادونا، لو طبقت القانون لوقتها لكنت حرمته من المشاركة في المباراة".

وأوضح: "حينما منحت بيدرو مونزون البطاقة الحمراء جاء نوحي وصرخ في وجهي وقال إنّه يعرف السرقة المتعمدة من الاتحاد الدولي لكرة القدم، كان يستحق البطاقة الحمراء. أقدره كثيرًا كلاعب كرة قدم ولكن كإنسان فهو أسوأ شيء عرفته في حياتي".

الحكم المكسيكي اكد أنّ مارادونا كان يقدم بطولة خرافية وشاهد الكثير من إبداعته في 1990 وخاصة أمام روسيا.

وحول هذه المباراة علّق: "وقتها تأخر خروج المنتخب الأرجنتيني فذهبت لهم وسألتهم عن السبب فقالوا إنهم بانتظار دييجو، اللاعب كان مصابًا ولم يكن يعرفون إن كان سيشارك أم لا".

واختتم: "دائمًا يقدم إبداع في الملعب ولكن حينما تتعامل مع بصورة شخصية تجده إنسان لا يطاق ولا تستطيع تحمله أبدًا".

جدير بالذكر أنّ الأرجنتين لم تحقق كأس العالم سوى مرتين فقط عبر التاريخ وفشل أساطير كثيرة في جلب البطولة من بينهم ليونيل ميسي.