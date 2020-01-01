حكم نهائي الأبطال 2016: هدف ريال مدريد جاء من تسلل

كشف عن ضيقه من تصرفات المدافع البرتغالي بيبي

اعترف الحكم الإنجليزي مارك كلاتنبيرج، بعدم أحقية ريال مدريد بتسجيل هدف التقدم في شباك أتلتيكو، بنهائي دوري أبطال أوروبا 2016 في ميلانو.

ريال نجح في التسجيل أولاً أمام أتلتيكو مدريد بهذه المباراة عن طريق سيرجيو راموس، قبل أن يعادل يانيك كاراسكو النتيجة في الدقائق الأخيرة، ويلجأ الفريقان لركلات الترجيح التي فاز بها المدرب زين الدين زيدان ورفاقه.

كلاتنبيرج تحدث في تصريحات لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، عن بعض كواليس هذه المواجهة المثيرة، ليكشف عن مفاجأة مدوية باعترافاته عن اللقب الذي اقتنصه ريال.

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وقال الحكم المعتزل:"ريال تقدم بهدف دون رد في الشوط الأول، ولكنه جاء من تسلل وهذا ما اكتشفناه خلال الراحة بين الشوطين، اللقطة كانت صعبة ولم يتمكن المساعد من رؤيتها".

وأضاف:"منحت أتلتيكو ركلة جزاء في بداية الشوط الثاني عندما قام بيبي بعرقلة فيرناندو توريس، ليشتعل غضب مدافع ريال مدريد وقال لي بالإنجليزية"ليست ركلة جزاء"، ليكون ردي بأن هدفكم الأول لم يكن صحيحاً".

وتابع:"البعض يرى ذلك أمر غير منطقي، ارتكاب خطأين لا يجعلك على صواب لتصحيح الموقف، الحكام لا يفكرون كذلك، ولكن بعض اللاعبين لديهم هذه العقلية وعلمت انه سيتقبل ركلة الجزاء عندما أخبره بحقيقة الهدف الأول لفريقه".

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وفي نهاية حديثه كشف كلاتنبيرج عن شعوره بالضيق من تصرفات بيبي بهذه المباراة، ومحاولاته المستمرة للسقوط طمحاً في التسبب بطرد أي من لاعبي أتلتيكو مدريد.