حكم مرعب ينتظره .. قرار حاسم من محكمة إسبانية في قضية ألفيش!

جلسة منتظرة لتقرير مصيره

بعد سلسلة من الانتظار كشفت محكمة إسبانية اليوم، الثلاثاء، عن مثول اللاعب البرازيلي داني ألفيش لجلسة محاكمة في قضية اغتصاب فتاة في برشلونة.

وألقي القبض على صاحب الـ40 سنة في 20 يناير الماضي بتهمة الاعتداء الجنسي على الفتاة، وهو الآن رهن الاحتجاز في سجن خارج برشلونة، وإذا ثبتت إدانته فقد يواجه عقوبة السجن لمدة تتراوح بين أربع سنوات إلى 15 سنة.

وقالت شبكة "رويترز" إنه في وثيقة موقعة من ثلاثة قضاة، أكدت محكمة التحقيق رقم 15 برشلونة إن المعطيات الحالية كافية لمثول ألفيش للمحاكمة، دون تحديد موعد بدء الإجراءات.

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ويأتي هذا القرار استجابة لطلبات المدعي العام الإسباني وكذلك محامي الضحية المزعومة التي أصرت على موقفها منذ بداية التحقيقات وحتى الآن.

وقالت المحكمة في بيان رسمي:"يجب اعتبار أن أقوال الضحية المزعومة والشهود وتقارير الخبراء التي ظهرت كافية لهذا الغرض دون المساس بالنتيجة النهائية التي ستسفر عنها الجلسة العامة".

يذكر أن ألفيش كان يلعب لنادي بوماس المكسيكي قبل هذه الواقعة، ولكن النادي قرر فسخ عنه والتخلي عن خدماته بعد القبض عليه.