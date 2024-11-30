سبب عدم احتساب ركلة جزاء برشلونة أمام لاس بالماس...

فسر كورديرو فيجا، حكم مباراة برشلونة، ولاس بالماس، في الدوري الإسباني، عدم احتساب ركلة جزاء، لصالح الفريق الكتالوني، في الدقائق الأخيرة من المباراة.

وسقط برشلونة، على أرضه ووسط جماهيره، عصر اليوم السبت أمام لاس بالماس، بهدفين مقابل هدف، ضمن مباريات الجولة الخامسة عشر من الدوري الإسباني.

وشهد اللقاء إثارة للجدل في الدقائق الأخيرة عندما رفض الحكم احتساب ركلة جزاء، لبرشلونة، بعدما دهس مدافع لاس بالماس قدم باو كوبارسي، لاعب الفريق الكتالوني.

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وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة "موندو ديبورتيفو" فإن حكم المباراة، يعتقد أن مدافع لاس بالماس، لم يكن يرى كوبارسي، ونقلًا عن قناة "موفيستار" فإن الحكم قال للاعبين: "لا شيء لا شيء، إنه كان ينظر إلى الكرة".

ولم تكن تلك هي اللقطة الجدلية الوحيدة في المباراة، إذ شهد الوقت المحتسب بدل الضائع، اعتراضات من لاعبي برشلونة، على حكم المباراة أيضًا، بسبب عدم احتساب ركلة جزاء، نتيجة تدخل لاعب لاس بالماس، على باو فيكتور، ولكن الحكم رأى فيه احتكاكًا عاديًا دون العودة لتقنية الفيديو.

وبعد خسارة اليوم تجمد رصيد برشلونة، عند النقطة 34 في صدارة ترتيب الدوري الإسباني، وبفارق أربع نقاط عن ريال مدريد، صاحب المركز الثاني، الذي يتبقى له مباراتين.

جدير بالذكر أن برشلونة، يستعد لمواجهة ريال مايوركا، مساء الثلاثاء القادم، ضمن مواجهات الجولة السادسة عشر من الدوري الإسباني.