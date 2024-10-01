عذر "رخيص" أقبح من ذنب .. حديث حكم مباراة أوساسونا مع قائد برشلونة يكشف عن فضيحة كبرى!

قرار مثير للجدل يلطخ لوحة زاراجوزا

تلقى برشلونة خسارته الأولى محليًا هذا الموسم، بعدما سقط في فخ أوساسونا، السبت الماضي على ملعب أل سادار بنتيجة (4-2)، في مباراة شهدت جدلًا تحكيميًا كبيرًا.

الكاتب الإسباني خافيير بوتش، نشر مقالًا بصحيفة "موندو ديبورتيفو" شكك خلاله في شرعية الهدف الثاني لأوساسونا الذي سجله بريان زاراجوزا بطريقة رائعة، مؤكدًا أن حكم اللقاء تورط كثيرًا باحتسابه هذا الهدف لصالح أصحاب الأرض.

وأوضح بوتش في مقاله، أنه لا تشوب شائبة في تصرف زاراجوزا بالكرة، حيث سجل هدفًا يمكن أن يوضع في متحف نادي أوساسونا، لكن بالعودة إلى بداية الهجمة نجد أنه عندما سرق لوكاس تورو (صانع الهدف) الكرة، ارتكب خطأ على باو فيكتور.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضاف: "كانت الضربة على الكاحل واضحة للغاية. ربما لم يشاهدها الحكم جييرمو كوادرا فرنانديز على أرض الملعب، رغم أنه كان على بعد متر واحد من اللعبة وربما شاهدها ولم يعتبرها خطأ".

وتابع: "لكن الغريب في الأمر والذي شغل غرفة ملابس برشلونة، هو كيف أن بيزارو جوميز، حكم تقنية الفيديو المساعد، لم يطلب من الحكم إلغاء الهدف أو على الأقل مشاهدتها مرة أخرى للحكم بنفسه".

وأشار بوتش في مقاله، إلى أن "أخطر ما في الأمر هو تفسير حكم الساحة كوادرا فرنانديز للعبة، حيث تحدث لثنائي برشلونة الغاضب بيدري وباو فيكتور في النفق المؤدي إلى غرفة خلع الملابس بين الشوطين، مؤكدًا أن تورو حصل على الكرة بطريقة شرعية، لأنه لمسها قبل ارتكاب الخطأ على باو فيكتور".

وتابع: "لم يرد لاعبو برشلونة، لأنهم لا يعرفون اللوائح بشكل محترف ولأن الهدف كان قد احتسب بالفعل ولا جدوى من النقاش، لكن الحكام يعرفون القواعد جيدًا، وفي هذه الحالة، إما أن كوادرا فرنانديز استخدم عذرًا رخيصًا أو أظهر أيضًا جهلًا بالقواعد".

واستمر: "كانت الركلة واضحة ولا جدال فيها، ومنذ عام 2008، لم يعد (لمس الكرة أولًا) عذرًا للتجاوز عن الأخطاء. لذلك، إما أن كوادرا كذب على لاعبي برشلونة، أو وهو الأمر الأخطر، لا هو ولا بيتزارو يعرفان القواعد التي يتعين عليهما تطبيقها".

وختم: "هل الصافرة تُطلق بناء على لون القميص؟ ينبغي للجنة الفنية للحكام أن تضع حكمي الساحة والفيديو في الثلاجة، لكنها لن تفعل ذلك".