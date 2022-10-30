عين على حكم ريال مدريد وجيرونا .. ركلة جزاء جدلية ونص قانون الهدف الملغي!

ماريو لوبيز الحكم الذي أدار مواجهة ريال مدريد وجيرونا كان مثيرًا للجدل، دعونا نتعمق في قرارته قليلًا!

وقع ريال مدريد في فخ التعادل مع نظيره جيرونا في المباراة التي جمعت بين الفريقين ضمن لقاءات الجولة الـ 12 من الدوري الإسباني بهدف لكل فريق.

التعادل جاء إيجابيًا بهدف لكل فريق بعد أن تقدم فينيسيوس جونيور في الدقيقة الـ 70 بصناعة فالفيردي لكن التعديل جاء بعدها بعشر دقائق فقط من ركلة جزاء أثارت بعض الجدل سجلها كريستيان ستيواني.

فيما يلي دعونا نسلط بعض الضوء على الحالات الجدلية في تلك المباراة ونفهم جيدًا هل كان الحكم محقًا فيها أم لا؟!

ركلة جزاء تأخرت كثيرًا!

ذهب نادي جيرونا للهجوم بالكرة وحدث ما حدث وارتدت من جديد للملكي الذي حاول بداية هجمة جديدة، ومر الوقت دون أن ينبس الحكم بنبت شفة.

ليتوقف فجأة ويقرر العودة إلى تقنية الفيديو، بعد مرور حوالي دقيقة ونصف على هجمة جيرونا ولا أحد يفهم بالتحديد ما الذي يحدث.

احتسب الحكم ركلة الجزاء التي كانت صحيحة بكل تأكيد، لكن بعد مرور الكثير من عمر اللقاء، لقد تأخر احتساب الخطأ وكأن حكام تقنية الفيديو ليسوا معنا ولا يشاهدون المباراة.

هدف ملغي جدلي

أثار الهدف الذي رودريجو الكثير من الجدل بعد أن ألغاه حكم المباراة، فتدخله كان نظيفًا دون التحام أو أخطاء واضحة أمام حارس مرمى جيرونا.

لكن في الواقع فلا يجب عليه أن يلمس الحارس أو يضربه حتى يحصل الأخير على مخالفة وهو ما ينص عليه قانون الأخطاء والسلوك في كرة القدم.

يقول القانون بالحرف:

يعتبر حارس المرمى مسيطرا على الكرة بيده (بيديه) عندما:

تكون الكرة بين يديه أو بين يده وأي سطح (على سبيل المثال الأرض أو جسده) أو بلمسها بأي جزء من يديه أو ذراعيه باستثناء أن تكون مرتدة من جسده أو أن يكون بصدد التصدي لها.

مسك الكرة بيده الممدودة والمفتوحة. تنطيط الكرة على الأرض أو رميها في الهواء.

لا يجوز منافسة حارس المرمى من قبل أي منافس عند سيطرته على الكرة بيده (بيديه).

في حالة رودريجو نجد مزيج بين النقطة الأولى والثالثة، حيث كان يسيطر الحارس على الكرة بالفعل، وتعمد رودريجو لخطفها وهي في حيازته هو أمر غير مقبول كما ينص القانون، لذلك كان إلغاء الهدف قرارًا صحيحًا.

طرد كروس المستحق

تلقى توني كروس بطاقة حمراء بعد أن أشهر الحكم في وجهه بطاقة صفراء ثانية وقد يرى البعض أن القرار كان قاسيًا بعض الشيء.

ربما يكون البعض محقًا، لكن في النهاية هذا هو القانون، لقد أوقف كروس كرة خطرة بخطأ تكتيكي ليمنع فرصة هدف لصالح الفريق الضيف.

وأي قرار غير تلقيه بطاقة صفراء سيكون أمر غير عادل على الإطلاق في ظل منه لفرصة واعدة لصالح جيرونا، حتى وإن كان يملك بالفعل بطاقة صفراء أولى.