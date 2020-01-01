الكشف عن هوية حكم مباراة الترجي والزمالك في دوري أبطال أفريقيا

مباراة كبيرة منتظرة في رادس

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم عن إسناد مهمة إدارة مباراة الترجي التونسي ضد الزمالك المصري في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا للحكم الجزائري مصطفى غربال.

الفريق الأبيض استطاع تحقيق نتيجة ممتازة في لقاء الذهاب الذي أقيم على استاد القاهرة الدولي مساء الجمعة الماضي، إذ خرج فائزًا بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد بعدما كان متأخرًا بهدف.

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وفيما كان مقررًا حضور 50 ألف مشجع لملعب رادس، أصبح تواجد الجمهور محل شك كبير عقب اكتشاف حالة إصابة واحدة بفيروس كورونا في تونس اليوم الإثنين، وهو ما قد يُجبر الحكومة التونسية على اتخاذ إجراءات قاسية بشأن التجمعات الجماهيرية وبالتالي منع الجمهور من حضور اللقاء.

الكاف أخطر الزمالك بتولي طاقم التحكيم الجزائري بقيادة الدولي مصطفى غربال مهمة إدارة اللقاء، وسيتواجد في الطاقم المساعدان عبد الحق اتشيعلي وموكران جوري بجانب لاحلو بن برهام حكمًا رابعًا.

وأدار غربال مباراة واحدة من دوري أبطال أفريقيا هذا العام، كانت في دور المجموعات وانتهت بفوز النجم الساحلي التونسي على الهلال السوداني في الخرطوم بهدفين مقابل هدف واحد.

يُشار إلى أن لقاء الذهاب شهد جدلًا تحكيميًا واعتراضات كبيرة من جانب لاعبي الترجي ضد الحكم المغربي رضوان جيد بعد احتساب هدف الزمالك الثاني وعدم الالتفات لمطالب لاعب الفريق الضيف بإلغائه لوجود خطأ ضد أشرف بنشرقي، وقد أشهر الحكم البطاقة الحمراء في وجه محمد بن رمضان.