حكم إماراتي يضع الاتحاد السعودي في حرج قبل ديربي الهلال والنصر

"نجاح بطولاتك أهم من إحراج حكامك"

استنكر الإعلامي خالد الدلاك، قرار الاتحاد السعودي لكرة القدم بسفر مجموعة من الحكام المحليين إلى الإمارات لقيادة مباريات كأس السوبر السعودي.

وتنطلق منافسات كأس السوبر السعودي، الإثنين المقبل على ملعب محمد بن زايد بالإمارات، حيث يلتقي الاتحاد مع الوحدة في نصف النهائي، بينما يتحدى الهلال غريمه النصر في ديربي مثير بنصف النهائي الآخر.

وقال الدلاك في تغريدة نشرها عبر حسابه الشخصي بموقع "X" (تويتر سابقًا): " كتيبة حكام محلية إلى أبوظبي، لماذا كل هذا؟".

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وأضاف: "الحكم الإماراتي محمد عبد الله والذي قاد نهائي آسيا للأندية ومباريات مصيريه في كأس آسيا جاهز ومعه مساعديه".

وتابع الدلاك: "كان من المفروض تعيين محمد عبد الله لمباراة الهلال والنصر، وإراحة الجميع من اللغط والشد والجذب وتوفير النفقات".

وختم: "الحرص على نجاح بطولاتك أهم من إحراج حكامك".

ويشارك الهلال في السوبر السعودي هذا العام بعد الفوز بلقب كأس الملك 2023، أما النصر فتأهل باعتباره وصيف الدوري السعودي الموسم الماضي.