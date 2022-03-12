حكم أوروجواي وغانا الألماني يلحق ببلاده إلى خارج كأس العالم!

صدى خروج أوروجواي يدوي في قطر!

كشفت تقارير صحفية أن حكم مباراة أوروجواي وغانا دانييل سيبرت لن يقوم بالتحكيم في كأس العالم في نسخته الحالية من جديد بعد ما حدث في لقاء الجمعة.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "ماركا"، والتي أكدت أن عدد من نجوم أوروجواي سيتم إيقافهم بسبب طريقة إعتراضهم على الحكم في مواجهة الجولة الثالثة من دور المجموعات.

وأوضحت كذلك أن الحكم نفسه قد يواجه صعوبة في الظهور من جديد في كأس العالم الحالي، في ظل الأداء المثير للجدل الذي قدمه في المباراة.

وكانت المواجهة قد انتهت بفوز المنتخب الأوروجوياني بهدفين نظيفين، لكن الفريق كان في حاجة لهدفين مثلهما حتى يصعد للدور التالي من البطولة.

جدير بالذكر أن تلك المباراة كانت الأولى في تاريخ الحكم في كأس العالم وسبق له أن أدار عدة نهائيات كان من ضمنها نهائي كأس العرب العام الماضي في قطر بين تونس والجزائر، وكأس ألمانيا في 2020 بين بوروسيا دورتموند وبايرن ميونخ.