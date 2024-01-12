حكم الكلاسيكو.. شاهد على سقوط مدوٍ لبرشلونة أمام ريال مدريد

يدير الكلاسيكو الرابع في مسيرته

كشف الاتحاد الإسباني لكرة القدم، النقاب عن حكم مباراة الكلاسيكو المرتقبة، بين ريال مدريد وبرشلونة في نهائي بطولة كأس السوبر الإسباني، المقرر الأحد المقبل في ملعب "الأول بارك" بالسعودية.

ووفقًا لصحيفة "ماركا"، فقد أسند الاتحاد الإسباني مهمة إدارة المباراة، إلى الحكم الإسباني خوان مارتينيز مونيويرا.

وأضافت "مونيويرا سبق له إدارة نهائي كأس الملك 2021، والذي فاز فيه برشلونة على أتلتيك بيلباو، كما أدار نهائي اليورو تحت 19 عاما في 2018 بين البرتغال وإيطاليا".

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ويدير مونيويرا، الكلاسيكو الرابع في مسيرته، حيث كان شاهدا من قبل على انتصارين للريال مقابل فوز وحيد للبارسا.

وأدار مونيريرا أول كلاسيكو في مسيرته، بالجولة السابعة من مسابقة الدوري الإسباني لموسم 2020-2021، وانتصر ريال مدريد على برشلونة (3-1) على ملعب كامب نو، وفي موسم 2021-2022، أدار الكلاسيكو مرة أخرى لكن فاز برشلونة برباعية نظيفة على ملعب سنتياجو بيرنابيو.

وكان الظهور الثالث لمونيريرا في الكلاسيكو، في نصف نهائي كأس ملك إسبانيا بالموسم الماضي، والذي حسمه ريال مدريد برباعية في "كامب نو".