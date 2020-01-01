حكاية 4 بطولات "سوبر" في تاريخ الزمالك

الزمالك توج بكأس السوبر للمرة الرابعة في تاريخه

توج نادي الزمالك بكأس السوبر المصري على حساب الأهلي، للمرة الثانية في مواجهة مباشرة معه، وللمرة الرابعة بشكل عام في تاريخ البطولة.

الزمالك حقق البطولة عام 2001 و2002 و 2017 و2020، حيث بطولة النسخة الحالية لها مذاق خاص، كونها جاءت بعد التتويج بكأس السوبر الإفريقي على حساب الترجي التونسي الأسبوع الماضي.

الأبيض حسم البطولة بركلات الترجيح على حساب الأهلي، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي بين الفريقين، وتألق محمد أبو جبل بالتصدي لركلتين.

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ونرصد لكم خلال التقرير التالي بطولات الزمالك الأربعة ..

1 - بطولة 2001

الزمالك توج بأول نسخة من السوبر المصري على حساب غزل المحلة بنتيجة هدفين مقابل هدف، أحرز هدفي الزمالك حازم إمام وحسام حسن، ومن جانب الفلاحين محمد العتراوي.

2 - بطولة 2002

توج الزمالك بالبطولة على حساب المقاولون العرب بهدف أسامة نبيه في وقت قاتل.

3 - بطولة 2017

الزمالك توج وقتها بالبطولة على حساب الأهلي بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي.

4 - بطولة 2020

الزمالك توج على حساب الأهلي بركلات الترجيح بنتيجة 4 - 3 بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي.