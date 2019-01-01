حكام الإمارات يستعدون للموسم الجديد في ألمانيا

المعسكر التدريبي ينطلق في يوليو القادم

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

اعتمدت لجنة الحكام بالاتحاد الإماراتي لكرة القدم أجندة نشاط الموسم الجديد والذي سيشهد معسكر تدريبي للحكام في ألمانيا.

وعقدت اللجنة اجمتاعها الدوري برئاسة مسلم الكثيري يوم السبت، واطلعت على خطة إعداد الحكام لموسم 2019-2020 والتحضيرات النهائية للمعسكرات الداخلية والخارجية لحكام الفريق الأول والواعدين والمراحل السنية.

وأوضحت اللجنة أن خطة العمل للموسم الجديد تضمنت تقسيم الحكام إلى 3 مجموعات، تضم الأولى منهم حكام الفريق الأول المسؤولون عن إدارة المباريات في المسابقات المحلية للكبار بجانب مشاركتهم في إدارة المباريات الخارجية والودية للمنتخبات.

تيتي نافيًا "التجسس" على بيرو: لن أدفع مثل هذا الثمن مقابل الفوز

وتضم المجموعة الثانية الحكام الواعدين وهم المخول لهم إدارة مباريات دوري الخليج العربي دون 21 عامًا، ودوري الدرجة الثانية وبعض مباريات كأس الخليج العربي، فيما شملت المجموعة الثالثة حكام المراحل السنية والمستجدين.

وسينطلق المعسكر التدريبي للمجموعة الأولى في نورنبيرج الألمانية خلال الفترة من 27 يوليو حتى 9 أغسطس بمشاركة 50 حكمًا وحكمًا مساعدًا، فيما سيُقام معسكر الحكام الواعدين في نفس المدينة خلال الفترة من 27 أغسطس حتى 7 سبتمبر بمشاركة 30 حكمًا وحكمًا مساعدًا.

وأوضح رئيس اللجنة أخيرًا أن الاجتماع تطرق إلى اقتراح بتدريب وتأهيل الحكام المساعدين الدوليين لزيادة عدد الحكام المرخص لهم بإدارة مباريات تقنية الفيديو، حيث يتواجد في غرفة الفيديو حكمًا مسؤولًا عن حالات التسلل.