مانشستر يونايتد تحت المجهر هذه الأيام..

صحيح أن كواليس غرف خلع الملابس في مانشستر يونايتد كانت تخرج للنور بانتظام في فترة تولي الهولندي إريك تين هاج مقاليد تدريب الشياطين الحمر، إلا أنها الآن في ذروتها وهذا طبيعي نظرًا لإقالة المدرب الهولندي رسميًا.

من الكواليس التي خرجت للنور هذه الأيام، هو عدم رضا لاعبين كبار من أمثال كارلوس كاسيميرو عن طريقة تدريب تين هاج، البرازيلي وفقًا لصحيفة "ذا أثليتك" كان يفضل تقليل حدة المحاضرات الخاصة بالمدرب الهولندي.

كاسيميرو كان يفضل نمط كارلو أنشيلوتي الأكثر هدوءًا، والذي يمنح اللاعبين حريتهم الكاملة في الملعب دون الكثير من المتطلبات.

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أيضًا كان هناك نقطة فاصلة مع اللاعبين الكبار، وهي التعامل مع كريستيانو رونالدو، حيث رأى كثير منهم أن ما فعله تين هاج مع النجم البرتغالي كان مبالغًا به.

النقطة المحورية أكثر هي أن السير أليكس فيرجسون المدرب التاريخي للشياطين الحمر لم يكن راضيًا عن سياسة التعاقدات الخاصة بإريك تين هاج، حيث إن مانشستر يونايتد جلب لاعبين دون المستوى، من أمثال أنتوني وماسون ماونت وكاسيميرو وكلهم أتوا بمقابل مادي كبير، بخلاف راسموس هويلوند ويوشوا زيركسي اللذين لا يرقيان لمستوى مانشستر يونايتد، وفقًا لصحيفة "ذا أثليتك".