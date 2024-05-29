"حق أصيل لنا" .. الاتحاد يرد على اتهامه بالتآمر مع النصر على الهلال بشأن شكوى مالكوم وعبد الحميد

جدل كبير يُحيط بشكوى الاتحاد ضد ثنائي الهلال

رد مصدر اتحادي على الاتهامات التي طالت النادي بالتآمر مع النصر ضد الهلال بشأن الشكوى ضد مالكوم وسعود عبد الحميد على خلفية أحداث نصف نهائي كأس الملك بين الفريقين.

الزعيم والعميد كانا قد تواجها في 30 من أبريل الماضي حيث نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، والذي انتهى لصالح الأول بثنائية مقابل هدف وحيد.

الجدل صاحب هدف الفوز الذي أحرزه سعود في الدقيقة 81 من عمر المباراة، وذهب بعده لاستفزاز جمهور العميد باحتفاله بإحضار كرسي والجلوس عليه في تقليل من النمور، كذلك قام زميله البرازيلي بإشارات لا أخلاقية تجاههم.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

الاتحاد لم يقدم شكواه بعد المباراة، وفضل تأخيرها قبيل النهائي المنتظر بين الهلال والنصر، وقدمها بالفعل أول أمس الإثنين، كي يحرم الثنائي من المشاركة في ذاك الديربي المهم، وهو ما أثار حفيظة البعض زاعمين أنه تآمر مع العالمي ضد الزعيم.

صحيفة الشرق الأوسط نقلت عن مصدر اتحادي نفيه التام لوجود أي تآمر أو تحالف مع النصر ضد الهلال، مؤكدًا أن توقيت تقديم الشكوى ضد أي طرف حق أصيل للنادي ولا يحق لأحد التدخل به.

وأضاف "توقيت التقدم بالشكوى حق أصيل وقانوني من حقوق الاتحاد، دون النظر لحالة المنافسة أو أهمية المواجهات التي تتعلق بإيقاف اللاعبين المرفوع عليهم الشكوى، لا سيما أن الأنظمة والقوانين تكفل لنا ذلك".

وأتم موضحًا أن أسباب تأخر رفع الدعوى يعود لتأخر رد لجنة الانضباط على النادي حين طلب إرسال حيثيات تقرير مراقب اللقاء، بجانب انتظارهم نتيجة الاستئناف المقدم من جانبهم تجاه القرار الانضباطي المتعلق برمي القوارير من الجماهير الاتحادية تجاه ملعب المواجهة.