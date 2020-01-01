حقيقة مفاوضات ريال مدريد وبرشلونة مع لاوتارو مارتينيز

قطبي الدوري الإسباني يعملان على التعاقد مع مهاجم إنتر

كشف رئيس نادي راسينج كلوب الأرجنتيني، حقيقة مفاوضات ريال مدريد وبرشلونة، مع لاوتارو مارتينيز لاعب فريقه السابق وإنتر الإيطالي الحالي.

وانضم لاوتارو لصفوف إنتر، في صيف 2018 قادماً من صفوف راسينج الأرجنتيني مقابل 25 مليون يورو.

وقال رئيس راسينج في تصريحات صحفية: "أثناء مفاوضاتنا مع إنتر حصلنا على بند في العقد، ينص على حصولنا على نسبة 10% من عملية بيعه بعد ذلك إذا أكثر من 14 مليون يورو".

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وواصل: "عندما قمنا ببيع اللاعب، خفضنا سعره 2 مليون ونصف يورو، للحفاظ على نسبتنا في عملية بيع اللاعب القادمة".

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وعن مفاوضات ريال مدريد وبرشلونة، مع صاحب الـ 22 عاماً، قال: "نحن نعلم أننا سنربح كثيراً من عملية إعادة البيع، لأن بالفعل شائعات مفاوضات ريال مدريد وبرشلونة مع اللاعب صحيحة".

ولعب مارتينيز هذا الموسم مع إنتر 30 مباراة بكافة المسابقات، نجح خلالها في تسجيل 16 هدفاً وصناعة 4 آخرين.