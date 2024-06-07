حقيقة مفاوضات الأهلي مع جوشوا كيميتش .. وسون هيونج مين يحسم قراره بعد عروض السعودية

السعودية أصبحت محط أنظار العالم..

كشف الإعلامي الرياضي وليد سعيد، عن تطورات جديدة في الميركاتو السعودي، استعدادًا للموسم الرياضي القادم 2024-2025.

دوري روشن السعودي للمحترفين أصبح وجهة لأبرز نجوم العالم؛ خاصة بعد انضمام الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، في يناير من عام 2023.

سعيد اعترف عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، مساء اليوم الجمعة، بوجود رغبة قوية للغاية من النادي الأهلي السعودي؛ للتعاقد مع النجم الألماني جوشوا كيميتش.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وعلى الرغم من ذلك.. نفى الإعلامي الرياضي المقرب من البيت الأهلاوي، وجود أي مفاوضات رسمية بين قلعة الراقي ونادي بايرن ميونخ الألماني، لشراء عقد كيميتش؛ حتى بعد موافقة مجلس إدارة البافاري، على "بيع" اللاعب في صيف العام الحالي.

كيميتش ينتهي عقده في صيف 2025، ولم يجدد - حتى الآن -؛ ما جعل إدارة بايرن ميونخ، توافق على بيعه في صيف العام الحالي؛ وسط اهتمام من عملاقي إسبانيا برشلونة وريال مدريد، بالإضافة إلى مانشستر سيتي الإنجليزي.

وعلى جانب آخر.. أعلن وليد سعيد، رفض النجم الكوري الجنوبي سون هيونج مين، جناح نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي، العروض السعودية - حتى اللحظة -.

وأكد سعيد، على أن سون لم ينظر إلى أي من العروض التي وصلته - ومنها السعودية -؛ لرغبته في البقاء بالملاعب الإنجليزية، خلال الفترة القادمة.