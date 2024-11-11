الفيديو الذي أغضب الهلاليين .. حقيقة مشاركة نيمار في مباراة للسيدات بالبرازيل رغم إصابته!

هل يدعي نيمار الإصابة مع الهلال؟

لا يزال النجم البرازيلي نيمار جونيور، محترف الهلال، مثارًا للجدل، سواءً بأفعاله أو بتقارير متداولة حوله، وذلك بعد عودته إلى بلاده، في ظل تجدد إصابته وغيابه عن الملاعب.

وكان الهلال قد أعلن عن إصابة نيمار بتمزق في العضلة الخلفية، وغيابه عن الملاعب لفترة تتراوح بين 4-6 أسابيع، على خلفية خروجه مصابًا في مباراة الاستقلال الإيراني، ضمن حساب الجولة الرابعة من مجموعة الغرب، في بطولة دوري النخبة الآسيوية، فيما فوجئت جماهير الزعيم بسفر اللاعب إلى بلاده من أجل الاحتفال بيوم ميلاده ابنته "مافي".

وتداول نشطاء مقطع فيديو للبرازيلي نيمار، متهمين إياه بأنه يدعي الإصابة، بمشاركته في إحدى مباريات السيدات، حيث كان جالسًا على مقاعد الجمهور، قبل أن ينزل للعب في المباراة.

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وأثار منشور نيمار، جدلًا كبيرًا بين متابعين، وحالة من الغضب الهلالي و"الطقطقة" النصراوية، فيما تبين عدم خوض البرازيلي لأي مباراة في بلاده، عقب تجدد إصابته مع الهلال، بعدما تم تداول مقطع فيديو قديم يعود إلى مايو 2022، حيث كان اللاعب متواجدًا في قطر ويلعب مباراة مع الجالية البرازيلية في المدينة التعليمية.

وشارك نيمار في 7 مباريات فقط مع الهلال، منذ قدومه من صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي، خلال صيف 2023، حيث لعب 5 مباريات، سجل خلالها هدفًا في دوري أبطال آسيا، وصنع 3 تمريرات حاسمة في دوري روشن، خلال الموسم الماضي، قبل إصابته بقطع في الرباط الصليبي للركبة اليسرى، ليغيب عن الملاعب لمدة تجاوزت السنة، فيما عاد للمشاركة في مباراتي العين الإماراتي والاستقلال الإيراني في دوري النخبة الآسيوية، هذا الموسم، قبل أن يغيب مجددًا عن الملاعب.