حقيقة "مساومة" نجم الأهلي للإدارة .. ويايسله يكشف عن الصفقة القادمة!

أحمد فرهود
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جدل في الأهلي بعد مباراة الحزم في دوري روشن

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بدأ الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السعودي، الموسم الرياضي الجديد 2023-2024، بشكل أكثر من رائع؛ لكن مع بعض الأخبار أيضًا، التي قد تؤثر على استقرار الفريق.

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الأهلي فاز (3-1) على الفريق الأول لكرة القدم بنادي الحزم، مساء يوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الأولى من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين.

وعلى هامش المباراة.. ترددت أنباء قوية، عن وجود خلافات بين الإدارة الأهلاوية، والنجم الجزائري رياض بودبوز، صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم؛ هي السبب في محاولات التخلي عنه.

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وفي هذا السياق.. نفى الإعلامي الرياضي علي الزهراني، وجود أي خلافات بين بودبوز ومسؤولي الراقي، مؤكدًا على أن النجم الجزائري، لم يساوم الإدارة، مثلما تردد في وسائل الإعلام، ولم يطلب مضاعفة راتبه، في الموسم الجديد.

وقال الزهراني في تصريحات مع برنامج "الديوانية": "النجم الجزائري قال بالحرف الواحد للمسؤولين (إذا قررتم فسخ عقدي، سأصبح مشجعًا للفريق)".

وعلى جانب آخر.. طلب الألماني ماتياس يايسله، المدير الفني للنادي الأهلي، من جماهير الفريق الأول، الثقة في عمله؛ وذلك خلال المؤتمر الصحفي بعد مباراة الحزم.

وأكد يايسله، على أنه يعرف بأن هناك نقص في عدد من المراكز بالفريق، معلنًا العمل على التعاقد مع مدافع آخر، في الميركاتو الصيفي الحالي.

جدير بالذكر أن النادي الأهلي، تعاقد مع المدافع البرازيلي روجر إيبانيز، في الصيف الحالي، قادمًا من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي روما الإيطالي.

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ما هي أفضل صفقة في دوري روشن السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي؟

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ما هي أفضل صفقة في دوري روشن السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي؟

  • 69252كريم بنزيما
  • 6808خاليدو كوليبالي
  • 9268روبرتو فيرمينو
  • 5387نجولو كانتي
  • 12366مارسيلو بروزوفيتش
  • 22062صفقة أخرى
125143 الأصوات