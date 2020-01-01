حقيقة عرض الشباب لحماية عبد الله الحمدان من الهلال

هل ينجح الشباب في تجديد عقد الحمدان؟

انتشرت أنباء خلال الأيام الماضية، عن تقديم إدارة نادي الشباب، برئاسة خالد البلطان، عرضًا رسميًا إلى المهاجم الشاب عبد الله الحمدان، من أجل تجديد عقده، خوفًا من العروض المقدمة له، على رأسها من الهلال.

وينتهي عقد الحمدان بنهاية الموسم المقبل، حيث يسعى مسؤولو الشباب لتجديد العقد، وسيحق له التوقيع لأي فريق آخر بداية من شهر يناير 2021، لأنه سيدخل الفترة الحرة.

وأشارت صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية، إلى أن إدارة نادي الشباب برئاسة البلطان، لم تقدم أي عرض رسمي حتى الآن لتجديد عقد الحمدان، وهو الأمر الذي ينفي كل الشائعات التي انتشرت مؤخرًا، بشأن رفض اللاعب تجديد عقده.

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وكانت بعض التقارير الصحفية قد أشارت إلى أن الحمدان رفض العرض المقدم من جانب نادي الشباب لتجديد عقده، لأنه يرى أنه لا يرقى لمستواه الفني مع الليث الأبيض.

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ومن جانبها، تحرص إدارة نادي الشباب كل الحرص، على تجديد عقد عبد الله الحمدان، الذي أصبح من ضمن أهم لاعبي المملكة العربية السعودية الفترة الماضية.

الحمدان كان قد وقع على عقد احترافي مع نادي الشباب في يناير 2018 لمدة ثلاثة مواسم ونصف، حيث تمت الموافقة على إعارته لصفوف فريق سبورتينج خيخون الإسباني لمدة موسم واحد، قبل العودة إلى فريقه ليتألق معه.