حقيقة دعم عائلة "بيت طاهر" لنادٍ كبير في جدة!

هل يقلب "بيت طاهر" الطاولة على الجميع في الدوري السعودي؟

لا شك أنكم سمعتم الخبر المنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، الذي يقول إن هناك عائلة ثرية في مدينة جدة السعودية، تدعى "بيت طاهر" سوف تقدم دعمًا ماليًا شكل عقد رعاية ضخم لفريق في الدوري السعودي وربما قابلتم أخبارًا تشير إلى تلك الشائعات.

في حقيقة الأمر عائلة “بيت طاهر” لا وجود لها سوى على “Netflix”، كأفراد لأسرة طموحة تريد اقتحام السوق التجاري السعودي، وما كتب حول الأسرة في الصفحات الرياضية ليس صحيحًا، بل كان ضمن حملة تسويق ذكية للمسلسل، فتفكير بعض أفراد الأسرة في التوسع لما هو أكبر من تجارة الأسماك، وتعلقهم الشديد بكرة القدم قد يدفعهم لبعض الأفكار المجنونة!

تابع ما سيحدث لعائلة “بيت طاهر” ضمن أحداث المسلسل السعودي الكوميدي الجديد، والذي من المنتظر أن يبدأ عرضه حصريًا عبر “Netflix” في السادس من شهر سبتمبر المقبل.

يُمكنكم مشاهدة إعلان مسلسل "بيت طاهر" من هنا: