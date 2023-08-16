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حقيقة دعم عائلة "بيت طاهر" لنادٍ كبير في جدة!

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NetflixNetflix
دوري روشن السعوديالإتحادالأهلي

هل يقلب "بيت طاهر" الطاولة على الجميع في الدوري السعودي؟

لا شك أنكم سمعتم الخبر المنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، الذي يقول إن هناك عائلة ثرية في مدينة جدة السعودية، تدعى "بيت طاهر" سوف تقدم دعمًا ماليًا شكل عقد رعاية ضخم لفريق في الدوري السعودي وربما قابلتم أخبارًا تشير إلى تلك الشائعات.

في حقيقة الأمر عائلة “بيت طاهر” لا وجود لها سوى على “Netflix”، كأفراد لأسرة طموحة تريد اقتحام السوق التجاري السعودي، وما كتب حول الأسرة في الصفحات الرياضية ليس صحيحًا، بل كان ضمن حملة تسويق ذكية للمسلسل، فتفكير بعض أفراد الأسرة في التوسع لما هو أكبر من تجارة الأسماك، وتعلقهم الشديد بكرة القدم قد يدفعهم لبعض الأفكار المجنونة!

تابع ما سيحدث لعائلة “بيت طاهر” ضمن أحداث المسلسل السعودي الكوميدي الجديد، والذي من المنتظر أن يبدأ عرضه حصريًا عبر “Netflix” في السادس من شهر سبتمبر المقبل.

يُمكنكم مشاهدة إعلان مسلسل "بيت طاهر" من هنا:

ما هي أفضل صفقة في دوري روشن السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي؟

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ما هي أفضل صفقة في دوري روشن السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي؟

  • 75095كريم بنزيما
  • 7564خاليدو كوليبالي
  • 11947روبرتو فيرمينو
  • 5870نجولو كانتي
  • 13748مارسيلو بروزوفيتش
  • 25883صفقة أخرى
140107 الأصوات
https://youtu.be/38eNl3nWADs

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