حقيقة تلقي الهلال "مساعدة تحكيمية" أمام الفيحاء .. 3 حالات جدلية!

الهلال أصبح عنوانًا للجدل التحكيمي في كل مباراة

SHAHID

مرة أخرى.. شهدت مباريات نادي الهلال السعودي، جدلًا تحكيميًا كبيرًا؛ وسط اتهامات من جماهير الفرق المنافسة، وخاصة الغريم النصر، بتلقي الزعيم لـ"المساعدة".

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الهلال فاز (2-0) على الفيحاء، مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة 19 بمسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي 2023-2024.

ووفقًا للمحلل التحكيمي قاسم شعبان في تصريحات لصحيفة "الرياضية"، حرم الحكم، نادي الفيحاء من ركلة جزاء واضحة في الدقيقة 62 من عمر المباراة؛ بعد قيام سعود عبد الحميد، ظهير أيمن الهلال، بعرقلة أونيكورو، لاعب الفريق المنافس، داخل منطقة الـ18.

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ومن ناحيته.. نفى المحلل التحكيمي الآخر عمر المهنا، ارتكاب سعود أي خطأ من الأخطاء الـ12 في القانون، معتبرًا أن قرار عدم احتساب ركلة جزاء للفيحاء، صحيح 100%.

وأكد المهنا في تصريحات لصحيفة "الشرق الأوسط"، على صحة هدف الهلال الأول، الذي سجله المدافع الدولي علي البليهي، في الدقيقة 86 من عمر المباراة؛ قائلًا: "التنافس على الكرة كان بشكل طبيعي، ولا يوجد أي خطأ قبل دخول الكرة للشباك".

وعن ركلة الجزاء التي جاء منها هدف الزعيم الثاني.. أوضح المحلل التحكيمي، أنها صحيحة 100% أيضًا؛ بسبب وجود مهاجمة بإهمال من مدافع الفيحاء، على لاعب الهلال.

SHAHID