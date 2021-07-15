حقيقة تفاوض الهلال مع نجم سيلتك الأسكتلندي

هل يسعى الهلال لضم هذا اللاعب؟

كشفت تقارير صحفية، حقيقة ما تردد حول دخول نادي الهلال في مفاوضات مع نادي سيلتك الأسكتلندي، من أجل الحصول على خدمات نجمه ريان كريستي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكانت بعض التقارير الصحفية قد أشارت إلى أن الهلال يفاوض ريان كريستي من أجل التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وأن التعاقد معه سيكون على حساب الإيطالي سيباستيان جيوفينكو.

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الإعلامي سيف السيف كشف عن حقيقة دخول نادي الهلال في مفاوضات مع كريستي، حيث أكد على أن كل ما تردد حول هذا الأمر غير صحيح بالمرة.

وجاء رد السيف على أحد متابعيه الذين استفسروا عن صحة تفاوض الهلال مع اللاعب، حيث رد عليه قائلًا: "غير صحيح أن الهلال يفاوض اللاعب ريان كريستي".

جاءت تلك الأنباء بالتزامن مع انتشار أخبارًا بأن الهلال سيكتفي بالتعاقد مع لاعب أجنبي واحد فقط وأخير خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، ليتم ربطها باللاعب الأسكتلندي.

ونجحت إدارة الهلال في التعاقد مع صفقتين فقط خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بضم الظهير الأيمن حمد اليامي من القادسية، والمهاجم المالي موسى ماريجا من بورتو البرتغالي، في صفقتي انتقال حر.