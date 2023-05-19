ما حقيقة "إيقاف" كريستيانو رونالدو قبل ديربي النصر والشباب

"هل يغيب الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو عن نادي النصر أمام الشباب؟"، سؤال طرحه أحد المشجعين، على الإعلامي الرياضي وليد الفراج، قبل ديربي الرياض الكبير.
ويواجه النصر، مساء يوم الثلاثاء القادم، نادي الشباب، ضمن منافسات الجولة 28 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2022-2023.
وتساءل هذا المشجع عبر برنامج "أكشن مع وليد": "هل سيغيب رونالدو عن ديربي النصر والشباب بسبب الإيقاف؟!".
وطمأن الفراج، جماهير نادي النصر، بشأن مشاركة الأسطورة البرتغالية، في ديربي الشباب؛ قائلًا: "اللاعب يملك 3 كروت صفراء، بينما الإيقاف بعد 4 إنذارات".
جدير بالذكر أن النصر، يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين 2022-2023، برصيد 60 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن نادي الاتحاد "المتصدر".
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