حقيقة "المؤامرة القانونية" لخدمة النصر على حساب الهلال والاتحاد

معركة القضايا تشتعل بين النصر والهلال والاتحاد

كشف القانوني أحمد الشيخي، حقيقة "مجاملة" مركز التحكيم الرياضي السعودي، لنادي النصر في قضية النجم الدولي محمد كنو.

"التحكيم" قبل استئناف نادي النصر، ضد مشاركة كنو مع الهلال، في ديربي الرياض الكبير، الذي انتهى بالتعادل الإيجابي (1-1) في الجولة العاشرة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2022-2023؛ بحجة أن إيقاف اللاعب "4 أشهر" لم ينتهِ وقتها.

ويدرس "التحكيم" حاليًا الاستئناف، قبل اتخاذ القرار النهائي بشأنه، الأمر الذي اعتبره البعض مؤامرة لخدمة قلعة العالمي؛ خاصة أن المركز نفسه رفض في وقتٍ سابق، قبول احتجاج الهلال، ضد مشاركة النجم التونسي حمدي النقاز، مع النادي الأهلي.

ولكن، الشيخي وعبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، نفى وجود أي مجاملة أو مؤامرة لخدمة النصر؛ قائلًا: "لم يتم قبول احتجاجات الهلال سابقًا، على النقاز أو غيره؛ لأن النظام وقتها، لم يكن يسمح بذلك".

وأضاف القانوني الرياضي: "ولكن النظام تغير حديثًا؛ وبالتالي.. لا خطأ في قبول مركز التحكيم الرياضي السعودي، لاحتجاج النصر في قضية كنو".

جدير بالذكر أن نادي الاتحاد، متصدر جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين برصيد 66 نقطة، سيكون أكبر المتضررين في حال فوز النصر "الوصيف بـ63 نقطة" في الاستئناف؛ لأنه سيمنحه نقطتين إضافيتين.