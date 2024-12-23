ردت أخيرًا.. الكشف عن حقيقة ارتباط جود بيلينجهام بعارضة هولندية!

حقيقة ارتباط جود بيلينجهام بالعارضة الهولندية...

أوضحت العارضة الهولندية لورا سيليا فالك، حقيقة ارتباطها بجود بيلينجهام، نجم ريال مدريد، بعد انتشار الكثير من الأنباء التي تفيد دخول الثنائي في علاقة عاطفية.

وأثار الثنائي التكهنات حول وجود علاقة غير معلنة بينهما، بعد ظهورهما معًا في حملة دعائية لإحدى شركات الأزياء.

وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية، فإن شركة الأزياء قد سربت للصحافة أنباء عن اعجاب لورا صاحبة الـ 25 عامًا، بلاعب ريال مدريد.

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ومن جانبها ردت لورا فالك، على تلك الأنباء من خلال حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستاجرام" عندما ردت على سؤال أحد المتابعين حول حياتها العاطفية وقال: "ليس لدي حبيب".

واشتهر بيلينجهام صاحب الـ 21 عامًا، بتفضيل إخفاء حياته الخاصة عن الجمهور، حيث أنه وبحسب التقرير الإنجليزي، فإن اللاعب يقضي وقت فراغه مع عائلته، ووالدته في إسبانيا.

جدير بالذكر أن بيلينجهام، يستمتع حاليًا بعطلته الشتوية مع ريال مدريد، على أن يعود للمشاركات من جديد يوم الجمعة 3 يناير، عندما يلعب مع فالنسيا، في المباراة المؤجلة بينهما من الدوري الإسباني.