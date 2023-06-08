"حققت هدفي بالانضمام للاتحاد" .. كريم بنزيما يكشف عن "سبب أسطوري" لقراره

كريم بنزيما يتحدث عن أسرار اختياره السعودية ونادي الاتحاد

كشف المهاجم الفرنسي كريم بنزيما، عن سر قراره بالانتقال إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، واللعب في المملكة العربية السعودية.

الاتحاد أعلن التعاقد مع بنزيما "35 سنة"، في صفقة انتقال حر، قادمًا من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني، وفي عقد لمدة 3 سنوات، حتى 30 يونيو 2026.

بنزيما أكد في حوار مع الحساب الرسمي لنادي الاتحاد عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، على أن المملكة دولة مسلمة، وهو شخص مسلم؛ لذلك فضل الانتقال إلى دوري روشن السعودي.

وأضاف: "كنت أحلم دائمًا بالعيش في السعودية؛ هي دولة جميلة ومحبوبة، كما أنني سأكون في جدة بالقرب من مكة؛ حيث سأشعر براحة كبيرة، باعتبار أنني شخص مؤمن بطبعي".

وعن سر اختياره الاتحاد بالذات.. قال كريم بنزيما: "أنه نادي أسطوري ومن بين الأفضل في المملكة.. جماهيره شغوفة بكرة القدم، وهو ما يساعد اللاعب كثيرًا، في تقديم أفضل مستوياته، بالإضافة إلى الألقاب العديدة التي يملكها الفريق".

ووعد المهاجم الفرنسي، الجماهير الاتحادية، بتقديم أفضل مستوياته، ومساعدة زملاءه بخبرته في عالم الساحرة المستديرة؛ من أجل الارتقاء أكثر بهذا النادي، وجعله في القمة دائمًا.

وشدد بنزيما، على أن التتويج بالألقاب والبطولات، ليس بالأمر السهل، ولكنه متحمس لبدء هذا التحدي الجديد في مسيرته، مختتمًا بالقول: "سأعمل لترك أرث كبير خلفي".