"حققت حلم طفولتي" .. أسطورة تشيلسي يحترف هوكي الجليد!

أسطورة تشيلسي الإنجليزي حقق حلمه باحتراف رياضة أخرى بعد اعتزال كرة القدم.

حقق حارس المرمى التشيكي السابق بيتر تشيك، أسطورة نادي تشيلسي الإنجليزي، أحد أحلام طفولته بعدما بدأ بممارسة رياضة هوكي الجليد بشكل احترافي.

ومنذ الابتعاد تمامًا عن عالم كرة القدم، بترك دوره كمستشار تقني في تشيلسي الصيف الماضي بعد تغيير الإدارة ووصول الأمريكي تود بولي، قرر تشيك أن يجرب حظه في رياضة أخرى يحبها.

موقع "sportbible" الإنجليزي كشف أن تشيك يلعب الآن هوكي الجليد في مستوى شبه احترافي مع نادي "Chelmsford Chieftains" في دوري الدرجة الأولى لهوكي الجليد الوطني في إنجلترا.

كما أتيحت الفرصة أمام تشيك لخوض التدريبات مع لاعبي فريق شيكاجو بلاك هوك الأمريكي يوم الأحد الماضي.

تشيك قال في تصريحات لصحيفة "شيكاجو صن تايمز" الإنجليزية: "إن جانب التمركز في الهوكي يمكن مقارنته بشكل مذهل بحراسة مرمى كرة القدم".

وأضاف: "لكن من الواضح أن سطح اللعب ليس كذلك، التحدي الكبير هو التزلج، لأنك بحاجة إلى التقنية، بمجرد أن تكون على الجليد يجب عليك العمل، لا توجد طريقة أخرى للتغلب عليه".

وتابع: "فيما يتعلق بالتمركز، يجب أن تكون في المكان الصحيح قبل أن تأتي التسديدة، لذلك يكون هناك تشابه، الضغط على حارس المرمى يظل هو نفسه ولكن من الواضح أن طبيعة اللعبة مختلفة تمامًا".

واعترف تشيك بأنه حقق حلمًا من أحلام الطفولة بأن يتمكن من اللعب مع نجوم الهوكي المتميزين.

وتابع: "أنت تواجه أفضل اللاعبين في العالم، لذا عليك أن تتوقع أنهم سيحصلون على تسديدة جيدة وأن يكونوا أذكياء ومسيطرين".

واختتم: "لكن كحارس تحاول أن تفعل الشيء نفسه، تحاول ملء الفجوات ومحاولة قراءتها، وهو أمر أصعب، بشكل عام لقد استمتعت بهذا حقًا، لقد كانت تجربة لا تقدر بثمن بالنسبة لي، أنا أعيش حلمًا من أحلام طفولتي".