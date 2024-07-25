حقبة جديدة؟ جوان لابورتا: برشلونة يستطيع شراء أي لاعب يريده في الميركاتو!

الرئيس الكتالوني يبشر الجماهير

قدم برشلونة مدربه هانزي فليك رسميًا في النادي الكتالوني، ليتولى إدارة الفريق فنيًا خلفًا للمدرب المستقيل الموسم الماضي، تشافي هيرنانديز.

ووسط المؤتمر الصحفي لتقديم فليك، أدلى الرئيس جوان لابورتا بتصريحات توضح وضعية البلوجرانا في سوق الانتقالات الحالي، في ظل الحديث عن رغبة النادي الكتالوني في ضم نيكو ويليامز وداني أولمو.

وقال لابورتا: "ينكننا تحمل هذه الصفقات وبكل الضمانات الكافية" في تصريح جديد من نوعه منذ بدء الأزمة الاقتصادية للنادي الكتالوني.

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وأردف: "الوضع الاقتصادي أفضل بكثير مما كان عليه عندما عدت إلى رئاسة برشلونة، كانت الغاية في البداية إنقاذ النادي، ثم تعافيه اقتصاديًا واليوم يمكننا أن نؤكد أننا قادرون على تحمل تكاليف هذه الصفقات بفضل العمل الذي قمنا به وصبر الأعضاء".

ثم اختتم: "يمكننا تحمل أي صفقة نعتقد أننا بحاجة إلى القيام بها في السوق لتحسين الفريق لدينا، وديكو يعمل على هذا الجانب".